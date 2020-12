Quer gostem ou não, as celebridades que têm muitos filhos frequentemente têm de lidar com a atenção dada à sua família. Um assunto menos falado, entretanto, são as famílias em que cresceram. E acontece que algumas delas são enormes!

Veja esta galeria para descobrir quais as celebridades que vêm de famílias realmente grandes.

Leia Também: Momentos icónicos de celebridades com árvores de Natal