JoJo Siwa e Kylie Prew terminaram a relação, informação que foi confirmada pela cantora e concorrente de 'Dancing With the Stars'.

Em conversa com Paris Hilton, JoJo Siwa revelou que está separada de Kylie Prew, mas insistiu que mantêm uma boa amizade.

"Ainda não falei sobre isto oficialmente, publicamente, mas terminámos", disse no podcast 'This Is Paris', na terça-feira. "Mas ela ainda é literalmente a minha melhor amiga. Ela acabou de comprar um novo cãozinho. Ela é demais. Está a divertir-se muito, e eu também estou a divertir-me muito", acrescentou.

As primeiras notícias sobre a separação começaram a surgir no passado mês de outubro. Informações que chegaram depois de terem posado juntas pela primeira vez numa passadeira vermelha, no início de setembro, na estreia do último filme de Siwa, 'The J Team'.

"Tenho muita sorte de não a ter perdido completamente porque, como sabem, mesmo que as relações terminem, as amizades não precisam de acabar", destacou.

De acordo com o Page Six, a ex-estrela de 'Dance Moms' também afirmou que a agora ex-companheira era "a pessoa certa à hora errada".

