Perrie Edwards surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram ao posar com um reduzido biquíni durante as luxuosas férias com o namorado, Alex Oxlade-Chamberlain.

A artista, de 28 anos, publicou as fotografias na sua página de Instagram, impressionado com a sua forma física cinco meses após ter dado à luz.

De recordar que Perrie Edwards foi mãe pela primeira vez, do pequeno Axel, em agosto do ano passado.

Assim que partilhou as imagens na rede social, os elogios não tardaram a chegar. Veja as imagens na galeria.

