Perrie Edwards sofre de um hérnia discal e tem uma lesão na base da coluna. A cantora, de 27 anos, admite que estes problemas de saúde resultam da forma energética como tem de ensaiar e apresentar-se em palco sempre que sobre ao palco com as Little Mix.

"Recentemente descobri que tenho uma hérnia discal e uma lesão na base das minhas costas. E morro todas as vez que dançamos. Mas vale a pena", contou Perrie Edwards em conversa com uma fã no Twitter.

"É uma lesão muito desconfortável, mas ela não vai deixar nada impedir as performances das Little Mix - nem no programa da BBC1, 'The Search', nem nos MTV EMAs", garantiu uma fonte em declarações ao The Sun.

