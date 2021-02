Beyoncé agitou as redes sociais esta segunda-feira ao partilhar na sua conta oficial de Instagram um conjunto de imagens onde salta à vista, uma vez mais, a excelente forma física.

"A Bey de Malibu", pode ler-se na legenda dos registos, onde a cantora posa com um vestido curto.

O look sensual destacou as curvas de Beyoncé, atualmente com 39 anos, e em especial as suas pernas, na imprensa internacional há até quem lhe chame "pernões".

Veja na galeria as imagens que mereceram os mais rasgados elogios por parte dos fãs.

Leia Também: Primo de Beyoncé morto a tiro em casa