Martell ‘Kardone’ Derouen, um rapper de 34 anos, primo de Beyoncé, foi morto a tiro no seu apartamento no Texas, adianta o jornal The Sun.

A imprensa internacional dá conta que a polícia anda à procura de Sasha Skare, de 21 anos, suspeita do crime.

Nas redes sociais, amigos e fãs de Derouen já fizeram as devidas homenagens ao músico.

