Manuel Luís Goucha voltou a comentar algumas "falsas" notícias que saíram numa capa de uma revista nacional. Na mesma, pode ler-se: "Goucha em mau momento. Perde casa e as manhãs. E já tratou do funeral".

"Já enviei para o meu advogado para ver se isto é passível de processar. Não é por mim, mas é pela minha mãe que tem 96 anos e ainda lhe vão dizer que eu perdi a casa. Qual casa é que eu perdi? A 'Casa dos Segredos' talvez? Ainda por cima não perdi porque agora é o 'Big Brother' e eu não quero fazer reality show. Perdi as manhãs? As manhãs vão continuar comigo", explicou o apresentador do 'Você na TV', na manhã desta terça-feira.

Mas não ficou por aqui. "Em relação ao funeral, fui eu que disse que um dia quando morrer gostaria que a frase para a minha lapide fosse: 'Não há palavras que me descrevam'. O que é mais grave é que há pessoas que leem este título e depois mandam-me uma mensagem a dizer que o artigo não fala de nenhuma casa. Pois claro que não, não perdi casa nenhuma", salientou.

"Tudo isto é mentira, não perdi casa nenhuma, não perdi as manhãs - até porque continuo nas manhãs - e não estou doente nem estou a pensar no funeral", frisou.

Esta não foi a única revista da imprensa cor de rosa a ser destacada durante o programa da TVI. Goucha decidiu ainda comentar as alegações que foram partilhadas, este fim de semana, sobre a companheira televisiva, Maria Cerqueira Gomes.

"A Maria também teve uma capa maravilhosa este fim de semana - que o marido separou-se porque ela anda na noite e com más companhias. A Maria, que se deita às 21h. O mais engraçado é que abres a revista e não tem nenhum nome de nenhuma má companhia", destacou.

