Como foi noticiado esta segunda-feira, são já muitos os utilizadores do Instagram que estão a ver as suas contas suspensas e, ao que tudo indica, sem motivo aparente. E também já foram várias as caras conhecidas que deram conta da baixa de números de seguidores.

Na rede social, entretanto, figuras conhecidas como o artista Agir não tardaram a manifestar-se.

"Isto realmente, parece que a humanidade não tem mesmo um segundo de descanso... Foi a pandemia, logo a seguir uma guerra, [...] e quando nós já só pedimos uma réstia de esperança, começamos todos a perder seguidores no Instagram. Onde é que isto vai parar [...]", disse o cantor, brincando com o sucedido.

Por sua vez, Nuno Markl escreveu: "Estou a saber que está a acontecer com várias pessoas agora (a mim também, já fiquei sem uns 4000 em breves segundos). Que limpeza é esta?".

António Raminhos também não tardou a reagir com um vídeo cheio de humor.

Por sua vez, Jessica Athayde mostrou uma fotografia do filho, Oliver, a andar a cavalo e brincou: "Lá vai ele como todos os seguidores".

Bruno Nogueira também não tardou a reagir com humor: "Perdi 10 mil seguidores em duas horas. É malta que descobriu agora que entrei num episódio do 'Anjo Selvagem'".



© Instagram

[Notícia atualizada às 17h25]