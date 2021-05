Diogo Abreu, um dos concorrentes que mais brilhou no palco de 'All Together Now Kids', esteve no programa 'Cristina ComVida', onde recebeu uma surpresa que o deixou lavado em lágrimas.

Fã de Fernando Daniel, o menino não conseguiu conter a emoção ao ver o músico entrar no estúdio de braços abertos para o abraçar.

Em seguida, Fernando Daniel convidou o pequeno Diogo para juntos cantarem a música 'Melodia Da Saudade' - feito pelo cantor em homenagem ao avô e interpretada por Diogo no 'All Together Now Kids', também em tributo ao avô do menino.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cristina ComVida (@cristinacomvidatvi)

Reveja aqui o momento completo.

