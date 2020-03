Emma Watson usou a sua conta de Instagram para partilhar com os seus seguidores uma rara mensagem de foro pessoal. O assunto é o mais abordado do momento: a pandemia do novo coronavírus.

Na plataforma, a atriz publicou uma imagem com a seguinte legenda: "A minha avó tem mais de 70 anos, a minha mãe é diabética e a minha amiga é profissional de saúde. Fico em casa por eles. Por quem vocês ficam em casa? A enviar amor".

