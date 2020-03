A partir de agora Carolina Patrocínio ficará em casa. A informação foi dada pela própria através da sua conta de Instagram, na qual revela que esta é a primeira vez que ficará afastada do trabalho.

"E com esta última gravação despeço-me do FAMA. A segurança fala mais alto. Pela primeira vez em 16 anos de SIC, afasto-me da rotina diária e do trabalho em campo. Pela primeira vez em 4 gravidezes vou viver as ultimas semanas junto da minha família e em ambiente mais resguardado. Não é altura de sociabilizar, viajar ou desrespeitar os alertas. Sejam responsáveis e proactivos no travão desta epidemia", alertou.

Recorde-se que a apresentadora é mãe de Diana, Frederica e Carolina, todas fruto do seu casamento com Gonçalo Uva.

