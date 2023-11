Foi para falar do seu papel enquanto pai de Maria e Manuel que Pedro Teixeira marcou presença no podcast 'Pais Sem Livro de Instruções'.

À conversa com Helena Coelho, o ator acabou por falar da relação com as ex-companheiras e mães dos seus dois filhos.

"Somos pais muito presentes, a Sara também tem essa mentalidade, é muito focada no Manel. Tempo de qualidade com o Manel é sempre o que é privilegiado. Ele tem todo o apoio dos pais e tem os pais muito presentes", disse.

De seguida, partilhou ainda: "Tenho uma boa relação tanto com a Cláudia como com a Sara. As regras que existem em casa do pai são as regras que existem [na casa das mães]. Falamos praticamente todos os dias".

"A educação é feita em conjunto, se não fosse assim, aí sim, acho que íamos perder muito todos", realçou.

Veja o vídeo completo abaixo:

Siga o link