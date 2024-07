Pedro Teixeira estava a falar com Cristina Ferreira e Ana Guiomar no 'Dois às 10', da TVI, esta quinta-feira, dia 4 de julho, quando o assunto foi para as pestanas falsas.

"Essa moda das pestanas falsas também nunca percebi. [...] Não gosto de pestanas falsas. Não dá! As mulheres são tão bonitas, vão pôr pestanas falsas...", comentou o ator, partilhando coisas que não gosta de ver numa mulher (e também o que gosta).

"[Gosto do natural], tudo natural. Sem maquilhagem também. Mas gosto de uma maquilhagem simples, suave", disse ainda. Veja aqui.

