Ator, apresentador de televisão e empresário de restauração, Pedro Teixeira, um homem muito ocupado, recebeu, com satisfação e entusiasmo, a notícia de que já não terá de viajar para Madrid, em Espanha, para gravar o concurso que conduz na TVI. O quiz show "Mental samurai" passa, a partir de agora, a ser filmado num novo estúdio de 1.500 metros quadrados, com 11,5 metros de altura, que está a ser finalizado num armazém na Moita, município da margem sul do rio Tejo, nos arredores da capital portuguesa.

O novo recinto, que integra 20 câmaras, 250 metros quadrados de luzes LED, quatro quilómetros de cabos e Eva, o robô com sete toneladas que é um dos ex-libris do programa, já foi visitado por Cristina Ferreira. A nova diretora de entretenimento do canal interrompeu as férias para conhecer o novo estúdio, para cumprimentar o amigo e para acertar pormenores, revela hoje a revista TV 7 Dias. "Ela vai ser uma das convidades de um dos programas", assumiu também o apresentador do quiz show.