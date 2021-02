Pedro Ribeiro quis ajudar a animar a quarentena dos ouvintes e seguidores e revelou, na manhã desta quarta-feira, a sua lista de séries favoritas. Depois de abordar o tema na Rádio Comercial, o locutor deixou-o também registado nas redes sociais.

'Os Sopranos', 'Irmãos de Armas', 'Breaking Bad', 'The Handmaid's Tale', 'A Guerra dos Tronos', '24' e 'Peaky Blinders' são as sérias que mais o prenderam ao pequeno ecrã.

"Deixei de fora desta galeria, algumas que também me marcaram, como 'ER', 'X-Files', 'Californication', 'The Succession', o 'Billions' - que ando a devorar diariamente -, o 'How to Get Away With Murder', ou a 'Casa de Papel'. Mas estas que mostro são mesmo as melhores, para mim", explicou ainda.

Por fim, o radialista realçou ainda que a série 'Os Sopranos' é a que ocupa o primeiro lugar na lista de preferências.

