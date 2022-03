Pedro Ribeiro ficou de coração cheio depois de ter recuperado duas raquetes de ténis que pertenciam ao pai. O radialista não resistiu, portanto, em partilhar com os seguidores uma imagem destas relíquias que o levaram a viajar até à infância.

"Além de alguns vinis, não tinha mais nenhum objeto que tenha sido do meu pai. Até me ter lembrado destas raquetes míticas e ter perguntado à minha mãe por elas. E agora estas duas nobres Wilson de madeira estão em minha casa. Com o encordoamento original, são peças que testemunham um outro tempo de um desporto que adoro e que tenho mesmo saudades de jogar", começou por escrever.

"Guardo espetaculares memórias de épicas manhãs de fim de semana no Jamor, horas seguidas a jogar ténis com os meus amigos, já com brilhantes raquetes Head e Rossignol, quando olhava para estas com o tonto mas habitual desdém com que os miúdos olham para o que é, aos seus olhos, antiquado e fora de moda. Saudades do pó de tijolo (que se colava às meias), daquele deslizar para sacar um ponto no fundo do court ou para salvar um amorti impossível junto à rede. Do som da bola, que quando saía da raquete, já fazia adivinhar se era um ás ou ia fora. Olhem para elas. São lindas, não são?", rematou.

