Pedro Pico contactou José Castelo Branco, esta semana, de forma a tentar que o socialite convencesse o filho, Guilherme, a visitar Betty Grafstein no hospital e que este o ajudasse a comprar a casa de Sintra, que Pedro arrendou há dois anos e na qual montou um Alojamento Local.

No áudio da chamada a que o Fama ao Minuto teve acesso, Pedro começa por ligar a Castelo Branco dizendo: "Sei que a tua situação está complicada agora, mas eu consigo comprar a casa [de Sintra] em 15 dias. Sabes o que isso quer dizer para ti? Quer dizer que o divórcio vai demorar pelo menos dois meses, se te comprar a casa em 15 dias tu tens metade para receber. Eu consigo, tenho o dinheiro".

"Como é que podíamos fazer isto legalmente e rapidamente, sem problemas?", diz então o transformista, com o socialite a responder: "Não vou fazer nada, rigorosamente nada, sem a autorização da Betty".

Mais à frente, Pedro explica o que Castelo Branco poderia fazer para chegar até Betty, dado que está impedido de contactar e de se aproximar da esposa como resultado das medidas de coação declaradas no âmbito da queixa por violência doméstica. "Através do Guilherme, ele vai lá fazer uma visita com a Constança e diz. Consigo pagar a hipoteca toda", reforça o empresário.

Nessa altura, José conta a Pedro Pico que a hipoteca da casa tem o valor total de 350 mil euros. "Dou 700 mil euros, pago a hipoteca e pago as finanças. Fala com o Guilherme para a Constança ir fazer uma visita à avó", pede o transformista, ainda que José, de imediato, responda: "Não posso fazer isso, isso é ilegal se a Betty está num processo divórcio".

Pedro refere então que, caso o negócio da venda da casa se concretize o quanto antes, José receberá metade dos 700 mil euros oferecidos, mas o socialite explica-lhe que por ser casado com separação de bens acabará por não receber nada. "Nesse aspeto tens razão, não ganhas um car****, não ganhas nada. Se conseguires que o Guilherme vá falar com a Betty e que ela diga que vende a casa, dou-te 30 mil euros. Vou desligar a chamada, liga ao Guilherme", remata Pedro Pico e a chamada termina com José Castelo Branco a agradecer.

O Fama ao Minuto contactou Pedro Pico no sentido de obter mais esclarecimentos sobre o tema. O transformista negou ter sido ele a contactar o socialite, ainda que no áudio que obtivemos seja evidente que foi Pedro quem contactou José Castelo Branco. Ainda assim, confirmou a tentativa da compra da casa, justificando-a pelo facto de o socialite, há cerca de um ano, ter alegadamente tentado vender-lhe a mesma.

Referiu ainda que José, quando lhe ligou, estava a chorar, o que não se verifica no áudio obtido pelo Fama ao Minuto, e que se comprometeu a falar com Roger Grafstein para propor a compra da casa. No entanto, e como mencionámos acima, no áudio pode ouvir-se Pedro a sugerir a José que fosse Guilherme a interceder por este negócio.

Leia Também: Pedro Pico ligou a Castelo Branco para comprar casa de Betty, diz agente