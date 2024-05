Pedro Pico fez este sábado, dia 18 de maio, uma nova publicação nas redes sociais que responde diretamente ao áudio tornado viral e no qual o transformista promete 30.000 euros ao socialite caso a mansão de Betty Grafstein em Sintra lhe seja vendida. A par das declarações de Pedro, chamou à atenção um outro nome, que se apresenta como o seu novo agente.

Marco Dias, ao que tudo indica, passou a agenciar Pedro Pico nas últimas horas, mas a verdade é que a pessoa em causa já trabalhou para José Castelo Branco no passado.

Marco foi assessor do socialite em 2023, mas uma polémica afastou-o desse cargo. Na altura, Marco Dias foi acusado de ter partilhado um vídeo com conteúdo pornográfico na página de Castelo Branco no TikTok, algo que o novo agente de Pedro Pico recusou ter feito.

Vale recordar que Pedro Pico foi uma das primeiras pessoas a denunciar publicamente as alegadas agressões e maus-tratos de que Betty Grafstein alegadamente terá sido vítima durante o casamento com José Castelo Branco. Há pouco mais de um mês, o transformista foi mesmo agredido pelo socialite, vídeo que se tornou viral em todas as redes sociais.

