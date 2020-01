Pedro Pé-Curto foi entrevistado por Júlia Pinheiro no programa desta terça-feira para uma conversa que contou com grandes confissões do professor de educação física, que se tornou popular com a participação na última edição de 'Casados à Primeira Vista', nomeadamente o diagnóstico que travou o grande sonho da sua vida: ser pai.

Em 2016, foi diagnosticado com síndrome de Varicocelo pela baixa produção de espermatozóides. A sua probabilidade de ser pai de forma natural era, na altura, de 1 a 2%.

"Senti-me triste porque o meu sonho é ser pai. Descobri por uma casualidade. Fiz uma criopreservação antes de ser operado porque podia correr mal. Após a operação melhorei e deixei de ter a criopreservação. Melhorou mas ainda assim...", afirmou.

"Mexeu e mexe comigo. Faz-me pensar como é que uma mulher que ambiciona ser mãe e que goste de mim vai encarar ou se me vai dar força", acrescentou.

Apesar da sua ex-namorada o ter apoiado neste processo, o casal acabou por não constituir família. Ainda assim Pedro Pé-Curto guarda o sonho de ser pai recorrendo a outras técnicas medicamente assistidas.

Leia Também: Pedro Pé-Curto recusou aproximação de Liliana Oliveira após o programa