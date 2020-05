Pedro Lima teceu vários elogios à mulher, Anna Westerlund, através de uma publicação na sua conta de Instagram. O ator partilhou uma fotografia onde a companheira aparece rodeada dos filhos, aproveitando para afirmar:

"Nunca deixou de trabalhar. Continua com ideias lindas e com clientes interessados nessas ideias. É um privilégio partilhar a vida com quem contribui tanto para a beleza da própria vida. Crescer num ambiente criado pela Anna eleva o nível de exigência dos nossos miúdos que já revelam uma sensibilidade que o pai nunca teve. E quando chega a casa, a mãe é tomada de assalto e tem de compensar a ausência durante o dia. E eu fico a assistir ao espectáculo de afetos que há entre os miúdos pequeninos e a miúda crescida", escreveu.

De recordar que o casal deu o nó há mais de 18 anos.

Leia Também: No 'regresso à normalidade', Pedro Lima e os filhos matam saudades do mar