Pedro Granger usou a sua conta no Instagram para partilhar um conjunto de fotografias com os colegas mais novos da série 'Os Eleitos', da Opto.

Nas imagens, o ator mostra-se sorridente e deixou elogios aos mais novos.

"E assim celebramos o fim das filmagens dos ELEITOS com as imagens desta malta 'um bocadinho mais nova' que durante toda a série lembrou aos 'um bocadinho mais velhos' isto que é ter uma alegria enorme nesta coisa de representar e de se ser ator. Obrigado, palhacitos. Saio de coração cheio e com uma mão cheia de novos amigos. Está tudo certo", escreveu, na legenda das fotos.

