Pedro Granger juntou-se a uma campanha de solidariedade para ajudar "os profissionais das artes e cultura que se encontram sem trabalho" neste momento em que continuamos a enfrentar a pandemia da Covid-19.

Uma iniciativa solidária que o ator fez questão de destacar na sua página de Instagram.

"SOLIDARIEDADE! Em tempos mais difíceis como este que vivemos todos agora, com o corte de público nas salas, cancelamento de espectáculos por causa da Covid... muitos são os profissionais das artes e cultura que se encontram sem trabalho e sem poderem fazer o que tão bem fazem. Ajuda-nos a Ajudar a Cultura Nacional com este código. Em outubro, ao comprares um perfume, um euro reverte para o FUNDO DE SOLIDARIEDADE PARA A CULTURA", escreveu na legenda do vídeo que publicou, esta quinta-feira, na rede social.

