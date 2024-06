Pedro Granger tem motivos para celebrar. A Marcha de Alcântara, da qual foi padrinho, ganhou as Marchas Populares este ano, vitória que o artista destacou na sua página de Instagram.

"E foi desta, Alcântara ganhou! Ganhámos", escreveu numa publicação.

"Anos e anos de muito trabalho, de muita gente com Alcântara no coração. Tenho a sorte de estar nesta família de Alcântara há 10 anos e de ter uns afilhados com um talento, garra, dedicação, e sobretudo, com uma amizade cheia de amor do tamanho do mundo", estaca.

Depois de dar os parabéns a todas as pessoas que contribuíram para esta vitória e aos restantes bairros que participaram na competição, Granger concluiu: "Por muito que corra a tinta, Alcântara é o bairro com mais pinta! Família de Alcântara: amo-vos muito".

Veja as imagens desta marcha na galeria.

De notar que Pedro Granger fez 'par' com Ana Sofia Cardoso, a madrinha da marcha de Alcântara.

Leia Também: Pedro Granger festejou aniversário com bolo do Faísca McQueen