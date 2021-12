Pedro Granger viajou até Inglaterra, lugar onde tem desfrutado de muitas aventuras. Sendo fã da saga cinematográfica 'Harry Potter', o ator não perdeu a oportunidade de visitar uma exposição dedicada ao tema.

Partilhando fotografias nas redes sociais, o artista referiu: "A caminho de Hogwarts".

"Tarde de Harry Potter. Não fosse eu Granger com a Hermione", acrescenta no âmbito de um trocadilho com o nome da personagem a que Emma Watson dava vida, Hermione Granger.

