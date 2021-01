No primeiro dia de confinamento, Pedro Fernandes seguiu as orientações do Governo e apenas saiu de casa para um passeio higiénico com a cadela, Jessie.

Um momento que não deixou de partilhar nas redes sociais, aproveitando para ironizar com a situação.

"Como é que é malta? É a partir de hoje que os cães passam a ir à rua dez vezes por dia? Começou o Cãofinamento", brincou na legenda de uma foto partilhada na sua página de Instagram.

