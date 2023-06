Foi ao mostrar inicialmente uma fotografia em que aparece deitado na cama da clínica que Pedro Crispim revelou que se submeteu a um procedimento estético.

Numa publicação que fez na sua página de Instagram, o comentador começou por escrever: "Hoje o dia começou as 06h00, pois levo muito a sério os ditados populares! Alguns dos que mais aplico na vida é: 'Deitar cedo e cedo ergue, dá saúde e faz crescer!' O outro: 'Quem não está bem, muda-se!' Essa tem sido uma das principais matrizes na gestão da minha vida".

"Se não me sinto confortável, se já não estou inteiro e se por um ou vários motivos não me encontro feliz… recuso-me a ficar muito tempo onde já nada me acrescenta, preparo tudo, e cá vai disto! Alguém consegue adivinhar o que vim aqui fazer?", acrescentou, sem adiantar (até ao momento) mais detalhes, apenas identificando uma clínica de cirurgia plástica e medicina estética.

