Pedro Crispim foi ao seu baú de memórias e decidiu partilhar com os seguidores da sua página de Instagram um verdadeiro 'tesourinho'. Trata-se de um retrato seu, com 16 anos, com a data de 2006, conforme o próprio destacou.

Um dos pormenores que salta à vista na imagem é o facto de Crispim surgir com cabelo, uma vez que hoje em dia é careca.

"Esta grande 'bobage cabeluda' foi captada em 2006", notou na legenda da publicação.

Ora veja:

Recorde-se que, atualmente, Pedro Crispim é um dos comentadores sociais da TVI.

