Depois de semanas de especulação, Pedro Crispim foi confirmado esta quinta-feira, dia 10, como comentador do 'Big Brother: A Revolução', juntando-se assim a Marta Cardoso, Fanny Rodrigues e Susana Dias Ramos.

A notícia foi dada nas redes sociais do programa, mas o stylist fez questão de destacar a novidade também nas suas plataformas... e não poupou na ironia.

"E vocês perguntam 'como assim!?'. Passo a explicar, com 76% dos votos ganhou a bobage e a sensatez. A percentagem que não votou em mim foram, a minha mãe (Bete para as amigas), pois afirma que não me educou para estas coisas, algumas pessoas a quem dei a tampa no Tinder, e que não aguentaram a rejeição, a Dona Paula da cafetaria pois está saturada de diariamente lhe pedir um café pingado, sem princípio, em chávena fria, e claro, aqueles que elegem um regime democrático, como eu sou Aristocrata, existe uma 'piquena' implicância. Bom, dito isto, vamos lá fazer um social básico", escreveu o stylist na sua página de Instagram.

Não é certo que o painel de comentadores esteja fechado com estes quatro nomes. Ainda está por confirmar se Ana Garcia Martins (A Pipoca Mais Doce) fará parte deste leque.

