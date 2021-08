Pedro Crispim deu uma entrevista a Catarina Miranda no âmbito da rubrica 'Só Mais 5 Minutos', onde fez revelações surpreendentes. Uma delas foi quanto à sua adolescência.

"Até aos 15 anos pesei 105 quilos e na realidade esse rapazinho gordo continua aqui dentro de mim e eu não quero que desapareça, porque não me quero esquecer de nada", afirmou.

"O meu presente é composto de tanta coisa. Não sou fruto do meu passado, mas o meu passado é muita coisa do que sou hoje. Não me quero esquecer de nada, nem de ninguém. Não por uma questão de vingança, nem de amargura, mas porque tudo está certo, tudo fez sentido. Tudo fez com que hoje estivesse aqui sentado", termina.

Veja o vídeo do momento:

