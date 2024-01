Pedro Crispim publicou na quinta-feira, dia 18 de janeiro, uma fotografia em que aparece ao lado do pai. A publicação serviu para o comentador da TVI assinalar publicamente o aniversário do progenitor.

"Hoje [18 de janeiro], é o dia do rei disto tudo (78 já cá cantam). Parabéns pai, amo-te muito", escreveu Pedro Crispim.

Após a partilha, foram muitas as mensagens que chegaram através da caixa de comentários com vários seguidores a também desejarem um feliz aniversário ao pai de Pedro Crispim.

No entanto, entre as reações, houve quem confundisse o pai de Pedro Crispim com o ator João Didelet. "Parabéns ao pai (acreditas que pensei que eras tu com o João Didelet?)", disse a atriz Andreia Dinis. "Pensei exatamente o mesmo", acrescentou uma seguidora.

Por sua vez, Lili Caneças deixou uma sugestão: "Da minha idade e todo gato. Diz ao teu pai para meter lentes intraoculares para não usar óculos".

