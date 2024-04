Pedro Chagas Freitas vive uma fase particularmente difícil da sua vida. O pai do conhecido escritor, Emanuel Freitas, morreu em março deste ano, assunto que abordou numa conversa com Cristina Ferreira esta sexta-feira, 12 de abril, no programa 'Dois às 10'.

"A pessoa que eu era, era com o meu pai e agora sou outra pessoa", começa por dizer.

"Muitas vezes as pessoas pensam que nos temos de reconstruir, eu acredito que temos de começar de novo. Estou a começar de novo, sou um bebé outra vez. Estou a tentar perceber quem eu sou sem ter o meu pai ali", afirma.

Na visão do escritor, o "luto nunca passa", sendo que sempre sentirá um espaço vazio. "Vou ser muito feliz, espero eu, mas a felicidade nunca vai ser plena, porque depois da felicidade a saudade vem", reflete.

Veja o momento.

Leia Também: Cristina Ferreira usa vestido perfeito para o calor, mas o preço...