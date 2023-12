Pedro Carvalho foi apanhado pelos paparazzi durante um passeio com o marido no Shopping Village Mall, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, este domingo, dia 17 de dezembro.

O artista português, que é casado com o advogado João Henrique Simonetti, encontra-se a viver no Brasil e integra atualmente o elenco de 'Fuzuê', a novela das 19h da Globo.

Nas imagens, que poderá conferir aqui, Pedro Carvalho surge ao telemóvel, sempre na companhia do marido.

As fotografias foram entretanto divulgadas pela conhecida revista brasileira Quem, destaque motivado pela participação de Pedro Carvalho na trama da Globo e em outras exibidas recentemente, como 'O Outro Lado do Paraíso' e 'A Dona do Pedaço'.

Vale lembrar que Pedro e João Henrique mantêm um relacionamento algo discreto e só este ano o ator optou por falar, pela primeira vez, sobre o companheiro numa entrevista.

