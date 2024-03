Pedro Carvalho nasceu em Portugal, o que não o impede de sentir-se já um pouco brasileiro. O ator foi convidado a viajar para o 'país irmão' em 2016 para fazer a novela 'Escrava Mãe', da Record, e acabou por se apaixonar pelo que por lá viveu.

Decidido em continuar a trabalhar no Brasil, Pedro procurou novas oportunidades e entretanto já participou em mais três novelas, agora pela Globo.

Atualmente em 'Fuzuê', a trama das 19h da estação, Pedro aceitou dar uma entrevista ao programa 'Otalab', do canal UOL, e não escondeu a mágoa que sente pelo tratamento que recebeu em Portugal quando assumiu publicamente a homossexualidade.

"Em Portugal fecharam-se muitas portas... Que pena, para eles", fez notar, acrescentando: "Eu sempre fui muito discreto. Por mim, pela pessoa que sou, porque eu realmente sou mais reservado na minha vida. A partir do momento em que cheguei a um ponto da minha vida em que já fiz tanta coisa, como filmes, novelas, séries, tanto em Portugal como no Brasil e em Espanha, comecei a relaxar mais e a querer viver. Não me interessa o que vão dizer".

Pedro lembrou ainda que tinha um contrato de exclusividade com a TVI e que estava a estudar a sua próxima personagem quando foi convidado a protagonizar 'Escrava Mãe': "Tive que terminar o contrato com a TVI. Quase que não vim, sou caranguejo e, por isso, deixar as minhas raízes para recomeçar aqui [foi difícil]... Mas pensei 'vou', foi um ato de fé".

Agora, Pedro sente-se "apaixonado pelo Brasil". "Sinto que a minha alma é daqui também", admitiu, até porque sente que este país lhe dá "a felicidade de poder ser e viver o que quiser".

Veja aqui toda a entrevista.

Recorde-se que Pedro Carvalho é casado com o advogado João Henrique Simonetti. Atualmente, encontra-se a filmar a série 'Dona Beja', na qual também participa a compatriota Rita Pereira.

