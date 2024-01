Pedro Bianchi Prata está encantado com o filho, Vicente, que nasceu no passado mês de novembro e é fruto da sua relação com Maria Botelho Moniz.

Na sua conta no Instagram, o piloto partilhou uma fotografia na noite deste sábado, dia 27 de janeiro, a dar o biberão ao filho, dizendo que, apesar de ter passado o dia fora, nunca deixou de pensar no menino.

"E de um momento para o outro... é um amor que entra nas nossas vidas, que não se consegue explicar.... Hoje estive mais de sete horas em cima da moto... e não deixei de pensar um segundo no Vicente... e de quando ia chegar a casa e dar-lhe o biberão... e senti-lo a adormecer nos meus braços, enquanto lhe canto esta canção! Obrigado, Maria", escreveu o piloto na legenda da fotografia.

Leia Também: "Manhã de rapazes". Filho de Maria Botelho encanta em foto com o pai