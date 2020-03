Em casa a cumprir o isolamento social voluntário, perante a pandemia do novo coronavírus, Pedro Barroso decidiu recordar junto dos fãs a grande viagem que fez, no ano passado, ao Japão.

"11 de fevereiro de 2019... Enquanto percorria o meu caminho de 1.400 quilómetros a pé entre 88 templos Budistas no meio das montanhas, sempre com a bandeira de Portugal às costas!!! Caminho de fé, de resiliência, de tolerância, de longos dias, de gestão, de força e muitas conversas comigo, algumas delas até de um silêncio ensurdecedor!!! Sempre agradeci no início e fim de cada dia!!! Pela simples bênção de estar vivo, de poder estar naquele caminho de desapego, de largar a bagagem, de equacionar muita coisa que achava importante... e longos e duros dias se passaram", começou por escrever na recente publicação que fez na sua página de Instagram, onde afirma que "hoje o caminho é outro".

"Outra cor na palavra resiliência e caminho, outros tons tem a palavra solitude, outros aprendizados!!! Mas no fim... agradecer sempre", rematou, incentivando os seguidores a ficarem em casa nesta fase difícil que o mundo atravessa.

