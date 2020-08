Pedro Barroso deixou os fãs de lágrimas nos olhos ao partilhar na noite de terça-feira a repentina loucura que decidiu cometer para num gesto de grande amor dar força e coragem ao seu afilhado, o pequeno Pedrito.

A lutar contra um tumor, que o deixa em risco de ficar cego, o menino foi operado recentemente.

Foi de coração apertado que o ator, que conheceu Pedrito durante as gravações da novela 'A Herdeira', da TVI, acompanhou ao longe, pelo facto de devido à pandemia de Covid-19 as visitas serem restritas, os primeiros dias após a intervenção.

Porém, Pedro Barroso recebeu a melhor das notícias no início desta semana: ia ter oportunidade de passar a noite com o seu menino. Uma novidade que o levou a adiar a sua ida a pé até Fátima e a tomar a decisão de fazer no seu cabelo uma marca igual à que Pedrito tem agora devido à operação.

"Antes de mais agradecer ao @moreira__barber pelo fora de horas e por ter aceite esta repentina vontade tão especial. Atraso a ida a Fátima por uns dias na possibilidade de amanhã poder passar a noite contigo, e quero que sintas com a tua mãozinha, pois ainda não vês, que na minha cabeça também ela existe. De outra forma, eu sei. Mas se tu tens, eu também tenho. É uma forma de amor. De lutar contigo. De te dar força", começa por contar Pedro Barroso nas suas redes sociais, onde mostra as imagens que provam que foi já de noite que decidiu chamar o seu barbeiro para esta tão especial mudança de visual.

"Tens sido um guerreiro, tens recuperado de dia para dia e não te inibes de te experimentares neste novo momento com ausência de cor... E se assim for, que seja. Eu estou aqui, de igual para igual contigo. Essa é a tua marca. Que por nada te diminui, só te acrescenta, só te aumenta, só me deixa orgulhoso de ti. E assim espero amanhã poder adormecer ao teu lado, cheio de forças e do teu carinho. Partir... sem data ou hora. Desta vez irei até as forças me faltarem. Obrigado por todo o apoio e mensagens de carinho", declarou, por fim.

Veja na galeria o vídeo que mostra como tudo aconteceu.

Leia Também: Pedro Barroso regressa à TV com "o papel mais intenso" que fez até hoje