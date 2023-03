Foi no dia 22 de abril do ano passado que Pedro Barroso foi pai pela primeira vez, fruto da relação com Mariana Marques.

Esta quarta-feira, 22 de março, o menino completa 11 meses de vida e o papá não deixou passar em branco este dia. O ator publicou nas redes sociais um vídeo com imagens do menino junto dos papás e disse:

"22/3/23. 11 meses Santiago. Tens o poder de criar em mim novos horizontes… Parabéns, super mãe".

Leia Também: Pedro Barroso assinala 10 meses do filho com vídeo caricato