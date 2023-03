Pedro Alves é um dos segredos para o sucesso de 'Festa é Festa', a novela que já conta com várias temporadas e que continua a liderar as audiências.

Ainda assim, e por mais curioso que possa parecer, o ator não foi a primeira opção da TVI para o papel de Bino.

Durante a sua participação no podcast 'The Emergente Show', Pedro Alves falou sobre a novela e, sem pudores, explicou o facto de ter sido escolhido para o papel após outras tentativas.

"Eu nunca fui a primeira opção. Na altura, era o Fernando Rocha. Depois, a segunda opção, não me lembro de quem era. Depois eu era a terceira, pronto, do género. Mas tudo bem, eu percebi o escrutínio que fizeram da coisa, porque eu já trago uma vida de filmes e séries e tenho uma vida de estrada com o João Paulo Rodrigues", confessou o humorista.

Logo de seguida, Pedro refletiu acerca da dupla de sucesso que compôs com João Paulo Rodrigues durante vários anos: "Se calhar pensavam – até eu pensava – que tinha um cunho muito vincado nesse tipo de coisas e não conseguia fazer mais nada".

Pedro Alves referiu ainda que chegou a recusar o projeto, dado que se tratava de uma novela: "Formatos de novela não era a minha intenção de trabalho nem era um meio do qual queria fazer parte".

Veja abaixo o momento em causa.

