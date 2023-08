Cifrão foi pai pela primeira vez recentemente e vive agora uma nova fase cheia de descobertas. No entanto, tem contado com a ajuda do amigo Paulo Vintém.

Ainda esta quarta-feira, Noua Wong, companheira de Cifrão, destacou a ajuda que Paulo Vintém tem dado, desta vez com a cadeirinha de bebé no carro.

"O dindo ensina como se usa o nosso cloud", escreveu a mamã junto das imagens que pode ver na galeria.

De recordar que a filha de Cifrão e Noua, Zaya, nasceu há pouco mais de uma semana. Já Paulo Vintém é pai da bebé Aurora, de um ano, fruto da relação terminada com Marta Melro.

