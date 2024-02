Durante a conversa com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira, Paulo Raimundo foi surpreendido com uma chamada telefónica da mãe, Teresa. Um momento que deixou o secretário-geral do PCP muito emocionado.

"Estou feliz, acredito nele, nas capacidades dele", disse Teresa, que falou orgulhosamente do filho.

"O Paulo é um rapaz, um senhor, um homem digno com pensamentos muito positivos, com capacidades muito boas", destacou ainda.

Antes de a conversa terminar, a mãe de Paulo Raimundo pediu para ler uma mensagem que tinha escrito para o filho.

"Olá filho! Estou aqui para te desejar muito sucesso no teu percurso. Sei que vais conseguir! Vai em frente, nós estamos contigo. Um beijo da mãe que te adora", disse.

"E ainda te vou dizer outra coisa, o teu discurso é tão lindo que me fazes estremecer. Tu és o filho que muita mãe queria ter", completou, deixando Paulo Raimundo muito emocionado e os apresentadores enternecidos.

No final da chamada, o pai do político, que está doente, ainda deixou um beijinho ao filho. E foi neste momento que Paulo Raimundo não conteve as lágrimas.

Em reação à surpresa dos pais, o secretário-geral do PCP partilhou: "Estamos a falar de vidas muito difíceis, para quem a vida não foi grata. A minha mãe é uma artista, tem muitos quadros feitos por ela, da forma como ela sabe escrever, como ela se sabe exprimir. Nunca editou. E o meu pai é um artista, é sapateiro de profissão, faz sapatos à mão, ainda".

"E tudo construído a pulso e com muitas dificuldades na vida", acrescentou, não conseguindo conter as lágrimas e deixando também os apresentadores emocionados. Veja aqui.

De recordar que, ainda no 'Dois às 10', Paulo Raimundo falou sobre a sua participação no concurso 'A Filha da Cornélia'.