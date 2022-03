Paulo Futre foi esta quinta-feira, dia 10, anunciado como a nova contratação da TVI para projetos de ficção e entretenimento, tendo sido desde logo avançado que iria participar na novela 'Rua das Flores'.

A notícia ganhou destaque lá fora, no Tikitakas, um segmento do jornal espanhol AS, que se referiu ao antigo futebolista como o "novo galã de novelas", e na rádio Cope,

A carreira de Paulo Futre no desporto, nomeadamente a sua passagem pelo Atlético de Madrid, continua a ser enaltecida em Espanha e a imprensa do país vizinho mantém-se atenta aos novos projetos do ex-jogador.

Quem não deixou de revelar orgulho pelo destaque internacional foi Cristina Ferreira, diretora de ficção e entretenimento da TVI. "Tão bom ver este destaque", escreveu.



© Instagram

Leia Também: Ana Bola sobre contratação de Paulo Futre: "Ele há coisas"