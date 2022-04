Paulo Futre vai voltar a entrar na casa do 'Big Brother Famosos'. O antigo jogador de futebol fará uma visita surpresa aos concorrentes, anuncia a TVI.

"Na próxima segunda-feira, os finalistas do 'BB Famosos' vão receber uma visita inesperada", começa por revelar o canal, explicando que a nova visita de Futre ao reality show se prende com a estreia da novela 'Rua das Flores'.

Em dia de estreia da 'Rua das Flores', Paulo Futre entra na casa do 'Big Brother Famosos' para assistir ao primeiro episódio da novela das 19h00 na companhia dos concorrentes. O antigo jogador, recorde-se, faz parte do elenco daquela que é a grande aposta da TVI no âmbito da ficção nacional.

