A cantora do grupo Calcinha Preta foi internada no dia 11 com insuficiência renal.

O quadro clínico da cantora Paulinha Abelha levanta preocupações. A artista brasileira está em coma e necessita com urgência de doações de sangue. Internada desde o dia 11 de fevereiro, a integrante do grupo de forró Calcinha Preta foi hospitalizada com insuficiência renal e o seu estado de saúde tem vindo a piorar nos últimos dias. As últimas informações, partilhadas na página de Instagram da cantora, dão conta de que está internada na unidade de cuidados intensivos e respira com auxílio de máquinas. Os amigos e familiares já se mobilizaram para doarem sangue e apelam para que o público se junte à onda de solidariedade que pode salvar a vida da artista. Leia Também: Aos 26 anos, Demi Burnett revela que foi diagnosticada com autismo Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram