Esta terça-feira, dia 27, Paula Lobo Antunes recordou o pai, João Lobo Antunes, uma vez que já passaram quatro anos desde que este morreu. A data foi lembrada pela atriz através de uma sentida publicação na sua conta de Instagram.

"Há 4 anos perdi o grande amor da minha vida... mas sei que ganhei um anjo da guarda. Pensava que o tempo iria ajudar a aliviar a dor, mas não... porque com o tempo aumentam as saudades. Quem me dera que estivesses aqui, todos os dias! Amo-te para sempre", escreveu na legenda de uma fotografia na qual João empurra a neta no baloiço.

