Em janeiro deste ano, Paula Lobo Antunes deu as boas vindas à sua segunda filha, a pequena Mel, fruto do seu relacionamento com Jorge Corrula. Desde então, a atriz tem usado as redes sociais, neste caso a sua conta de Instagram, para partilhar com os fãs momentos especiais que tem tido a oportunidade de viver em família.

Foi o que aconteceu este domingo, dia 25. Na plataforma social, a artista publicou uma fotografia na qual a filha mais velha, Beatriz, aparece a brincar com a irmã bebé ao colo.

"Diversão de domingo", afirmou na legenda da publicação.

Veja o ternurento momento de seguida!

Leia Também: Carolina Patrocínio derrete fãs com fotos das filhas a admirar o irmão