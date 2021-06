Esta terça-feira, foi dia de ir a banhos para Paula Lobo Antunes e Joana Solnado.

Como Paula partilhou nas redes sociais, as duas atrizes divertiram-se com a prática de desportos aquáticos e não deixaram também de espalhar animação nas redes sociais, com alguns registos fotográficos.

"Mamã da Flor e mamã da Mel", escreveu a atriz na legenda das imagens, referindo-se às respetivas filhas.

Além de Mel, de um ano, recorde-se, Paula Lobo Antunes é ainda mãe de Beatriz. As duas meninas são fruto do relacionamento com Jorge Corrula.

