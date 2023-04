Patti LuPone acabou por criticar a escolha de Kim Kardashian para participar na série 'American Horror Story' enquanto marcou presença no 'Watch What Happens Live With Andy Cohen'.

A atriz explicou que ao ver Kim aceitar o desafio, sentiu que estava a tirar o papel a um ator experiente.

Reação que foi destacada nas redes sociais, e Sharon Stone acabou por também se manifestar em público.

Numa publicação sobre o tema que foi feita na página de Instagram da Access Hollywood, Sharon Stone disse: "Bem... Vocês sabem... representar. Pode não ser uma cirurgia ao cérebro, mas valorizamos a nossa arte. Estudamos, sofremos, realmente sofremos por isso".



© Instagram

