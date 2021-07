Depois de ter mostrado a zona de convívio da comitiva portuguesa em Tóquio, Patrícia Mamona voltou a falar com os seguidores da sua página de Instagram. Desta vez, a atleta deu a conhecer todos os detalhes do quarto onde está hospedada.

"A quantidade de pessoas que me estão a perguntar sobre as camas dos Jogos Olímpicos é muita, e hoje como tenho a tarde livre vou aproveitar para fazer um pouco de conteúdo", começou por dizer nos vídeos que publicou na rede social esta terça-feira, 27 de julho.

De seguida, mostrou como é um quarto olímpico, com destaque para a cama feita em cartão, "uma ideia genial".

Veja no vídeo todos os pormenores do quarto de Patrícia Mamona em Tóquio, que divide com a também atleta Evelise da Veiga.

Leia Também: Após Telma Monteiro ser eliminada, Pedro Ribeiro mostra apoio à atleta