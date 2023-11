Patrícia Cipriano, uma das comentadoras do programa 'Dois às 10', da TVI, despediu-se do formato. Tal aconteceu hoje, 2 de novembro, tendo a advogada deixado algumas palavras.

"Quero me despedir de todos vós. Hoje é o meu último dia aqui no 'Dois às 10' e, por isso, quero vos desejar o melhor do mundo, quero vos desejar muito sucesso, gostei muito de aqui estar convosco durante estes três anos", notou.

Veja o momento.

Leia Também: Tia Cátia surpreende Maria Botelho Moniz: "Não aguento!"