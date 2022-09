Patrícia Cipriano deu a melhor das notícias na sua conta de Instagram. A comentadora da TVI, que está a batalhar contra um cancro da mama, revelou aos fãs que terminou os tratamentos.

"Hoje sinto-me livre. Venci a guerra. Concluí a terapêutica e tive médicos maravilhosos ao longo de todos estes meses", começa por dizer.

"Feita a cirurgia e analisado o meu tumor e gânglio sentinela, não há vestígios de células cancerígenas", sublinha.

"Agora, terei que continuar a terapêutica preventiva, mas as notícias hoje foram maravilhosas para mim e para a minha família. Posso continuar a criar os meus filhos, a abraçar a minha mãe e a beijar a testa do meu irmão mais novo", nota ainda, mostrando-se profundamente grata por todo o apoio que recebeu durante esta fase.

Patrícia destaca também a importância que a fé tem na sua vida: "Esta doença trouxe-me uma fé renovada nas pessoas, na sua capacidade de dar um pouco do seu tempo a alguém que não conhecem e de criarem pontes entre si. Deus nunca me abandonou, o meu Neptuno, como gosto de Lhe chamar. Conversei muito com Ele e nunca fiquei sem resposta. Deus é, de facto, o meu Pai",

"Quero que a minha história dê esperança a todos quantos vivem esta doença. Declarem-lhe guerra desde o dia 1.º e nunca baixem a guarda. Foi assim que encarei o cancro, como uma guerra e eu, tinha que a ganhar. E ganhei", completa.

Leia Também: Luto. Elegância e a sofisticação dominam visuais de Kate Middleton